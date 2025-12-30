LES DESPERATE HOUSEMEN SE MARIENT ! – LES DESPERATE HOUSEMEN ! Le Grand Point Virgule Paris

LES DESPERATE HOUSEMEN SE MARIENT ! – LES DESPERATE HOUSEMEN ! Début : 2026-03-04 à 21:15. Tarif : – euros.

LES DESPERATE HOUSEMEN SE MARIENT !Un plateau d’artistes déjantés qui n’épargnent personne ! Tous les travers quotidiens du couple passés en revue pour une soirée inoubliable !C’est le grand jour, Thomas et Clémence vont se marier. Tous les préparatifs sont en place mais la mariée a soudainement disparu. Aurait-elle un doute au dernier moment ?Avec l’aide de ses amis Alexis et Stéphane, Thomas tente de comprendre la situation. Il va mener l’enquête mais il était loin d’imaginer ce qu’il allait découvrir !Entre réflexions sur le couple et stratégies de reconquête inédites, la soirée s’annonce épique. Venez découvrir le renouveau du spectacle parisien !Les Desperate Housemen réconcilient tout le monde, brisent les codes et renouvellent le genre.Auteur : Stéphane Murat, Alexis MacquartDistribution : Stéphane Murat, Alexis Macquart, Régis Lionti en alternance avec Valentin Giard, Polo Anid et Alexandre Edouard

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75