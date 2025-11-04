Les dessous de l’art Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Les dessous de l’art Mardi 4 novembre, 18h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Le musée et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une nouvelle saison des dessous de l’art. Au travers d’œuvres issues des collections du musée, Carole et Caroline évoqueront, cette année, les âges de la vie.

Mardi 4 novembre : l’enfance

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Avec le musée de Saint-Dizier Atelier découverte