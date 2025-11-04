Les dessous de l’art Saint-Dizier

Les dessous de l’art Saint-Dizier mardi 4 novembre 2025.

Les dessous de l’art

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Tout public

Le musée et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une nouvelle saison des dessous de l’art. Au travers d’œuvres issues des collections du musée, Carole et Caroline évoqueront, cette année, les âges de la vie. Aujourd’hui l’enfance .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les dessous de l’art Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne