Les dessous de l’art Saint-Dizier
Les dessous de l’art Saint-Dizier mardi 4 novembre 2025.
Les dessous de l’art
Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Tout public
Le musée et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une nouvelle saison des dessous de l’art. Au travers d’œuvres issues des collections du musée, Carole et Caroline évoqueront, cette année, les âges de la vie. Aujourd’hui l’enfance .
Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les dessous de l’art Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne