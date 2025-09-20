Les dessous du chantier de l’église Notre-Dame Guebwiller
samedi 20 septembre 2025.
Les dessous du chantier de l’église Notre-Dame
1 Rue du 4 Février Guebwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Glanez des informations relatives au chantier de l’église Notre-Dame.
Grâce à des panneaux spécialement installés pour l’occasion, découvrez les dessous du chantier d’envergure de l’église Notre-Dame et ses spécificités.
Panneaux en accès libre sur le parvis de l'église.
1 Rue du 4 Février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est
English :
Glean information about the Notre-Dame church construction site.
German :
Sammeln Sie Informationen über die Baustelle der Marienkirche.
Italiano :
Raccogliere informazioni sul cantiere della chiesa di Notre-Dame.
Espanol :
Obtenga información sobre la obra de Notre-Dame.
