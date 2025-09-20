Les dessous du chantier de restauration patrimoniale Église Notre-Dame Guebwiller

Les dessous du chantier de restauration patrimoniale 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Haut-Rhin

Panneaux en accès libre sur le parvis de l’église

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Grâce à des panneaux spécialement installés pour l’occasion, découvrez les coulisses du chantier d’envergure de l’église Notre-Dame et ses spécificités.

Église Notre-Dame 3 rue du 4 février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est L’église Notre-Dame a été construite entre 1764 et 1785 dans la ville basse, après que le chapitre ait été sécularisé et transféré de Murbach à Guebwiller. L’élaboration du plan de construction a été confiée à l’architecte bisontin Beuque, mais la majeure partie du gros œuvre et la décoration néoclassique (l’une des plus belles d’Alsace) a été réalisée par Gabriel Ignace Ritter. Autour de la place se trouvent le quartier des chanoines – avec cinq maisons pour les chanoines – et le château de la Neuenbourg, qui abrite aujourd’hui un pôle culturel et touristique (Office de tourisme de la Région de Guebwiller, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et Institut Européen des Arts Céramiques).

