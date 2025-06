Les Dessus & Dessous du Der Masterclass de photographie Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 3 août 2025 07:00

Haute-Marne

Les Dessus & Dessous du Der Masterclass de photographie Eglise de Champaubert (Prequ’ile) Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-03

2025-08-06

2025-08-08

2025-08-10

Tout public

Ambre Bailet, photographie engagée et passionnée, est la lauréate de l’appel à projet pour la résidence artistique 2025 à l’église de Champaubert, financée par Seine Grands Lacs ! Dans ce cadre, l’établissement et cette photographe de talent, apnéiste passionnée, vous proposent de découvrir gratuitement le monde de la photographie et de plonger avec eux au coeur du vivant afin d’explorer l’invisible, l’éphémère et le fragile sous et autour du Lac du Der. (Inscription obligatoire RDV à l’église de Champaubert pour toutes les masterclass)

Programme des différentes dates

Initiation à la photographie Niveau Débutants le 3 Aout

Sortie terrain, pratique de la photographie de nature Tous niveaux le 6 Aout

Découverte en photos du monde subaquatique du Lac du Der Tout public

Découverte de la photographie sous-marine, avec présentation du matériel Tout public .

Eglise de Champaubert (Prequ’ile)

Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 7 82 41 65 82 ambrebailet@icloud.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Dessus & Dessous du Der Masterclass de photographie Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne