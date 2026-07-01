Informations pratiques

Villards-d’Héria

Les détectives de l’Héria

Villards-d’Héria Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 13:30:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Les détectives de l’Héria

Mardi 21 juillet de 13h30 à 17h30

Villards-d’Héria, RDV devant la mairie

Gratuit et ouvert à tous.

Menez une enquête en famille au cours de cette randonnée qui nous conduira sur les traces des Gallo-Romains et de l’Héria, ce ruisseau millénaire ! Environ 4 heures 8 km Chaussures de marche indispensables. À partir de 7 ans.

Réservez votre place auprès du CPIE du Haut-Jura

> Par mail contact@cpie-haut-jura.org

> Ou par téléphone (CPIE du Haut-Jura) 03 84 42 85 96 .

Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

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English : Les détectives de l’Héria

L’événement Les détectives de l’Héria Villards-d’Héria a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)