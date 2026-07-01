Les détectives de l’Héria Villards-d’Héria
mardi 21 juillet 2026 · Villards-d'Héria
Informations pratiques
Villards-d’Héria
Les détectives de l’Héria
Villards-d’Héria Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 13:30:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Les détectives de l’Héria
Mardi 21 juillet de 13h30 à 17h30
Villards-d’Héria, RDV devant la mairie
Gratuit et ouvert à tous.
Menez une enquête en famille au cours de cette randonnée qui nous conduira sur les traces des Gallo-Romains et de l’Héria, ce ruisseau millénaire ! Environ 4 heures 8 km Chaussures de marche indispensables. À partir de 7 ans.
Réservez votre place auprès du CPIE du Haut-Jura
> Par mail contact@cpie-haut-jura.org
> Ou par téléphone (CPIE du Haut-Jura) 03 84 42 85 96 .
Villards-d’Héria 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
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English : Les détectives de l’Héria
L’événement Les détectives de l’Héria Villards-d’Héria a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)