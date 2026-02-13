Les détectives de l’info, Bibliothèque Mansart, Dijon

Les détectives de l’info Samedi 25 avril, 11h00 Bibliothèque Mansart Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T11:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Pourquoi certaines vidéos donnent-elles envie d’acheter ? Pourquoi des influenceurs parlent toujours des mêmes produits ? Pourquoi certains jeux en ligne demandent de payer pour “avoir plus de chances” ?

Pour cette mission spéciale du Printemps de l’esprit critique, les détectives de l’info enquêteront sur les liens entre médias, réseaux sociaux, jeux en ligne… et argent.

Un atelier pour aiguiser son esprit critique, échanger, réfléchir ensemble et ne plus regarder les médias et réseaux sociaux de la même façon.

Animé par Géraldine Aigle.

Bibliothèque Mansart 2 boulevard Mansart 21000 DIJON Dijon 21000 Université Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Médias, réseaux… et argent : quel rapport ?