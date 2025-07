Les Détonantes #2 – Rennes – Ille-et-Vilaine Salle de la Cité Rennes

Les Détonantes #2 – Rennes – Ille-et-Vilaine Salle de la Cité Rennes samedi 6 septembre 2025 .

Les Détonantes #2 – Rennes – Ille-et-Vilaine Salle de la Cité Rennes Samedi 6 septembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Early Bird jusqu’au 14 juillet : 13–16 €.

Tarif plein : 20 €.

Réduit : 17 €.

Tarif Sortir !: 8,50 € via Destination Rennes.

Billet gratuit -12 ans

Festival Les Détonantes le 6 sept. 2025 à Rennes : 4 concerts rock psyché, indie et kraut, activités créatives, food, convivialité et transe musicale garantie !

Après une première édition en juillet 2024 aux Anciennes Cartoucheries, Les Détonantes reviennent le samedi 6 septembre 2025 à la Salle de la Cité à Rennes !

Au programme : quatre groupes bien électriques viendront secouer les murs de ce lieu emblématique :

✨ Black Market Karma (UK) – Fuzz psyché, saturations maîtrisées et mélodies entêtantes pour un mur de son tout droit sorti de Londres.

MAO Cormontreuil (Reims) – Une mixtape indie house jouée live, qui vous entraîne progressivement dans une énergie irrésistible, jusqu’à ne plus pouvoir lâcher la piste.

Hamada (Lille) – Un rock psyché envoûtant teinté de flower power et de rock western, porté par deux voix contrastées et des mélodies planantes.

Sir Edward (Rennes) – Transe kraut et pop hypnotique : Sir Edward convoque l’esprit d’un mirage cosmique, entre pulsations organiques et nappes célestes.

L’événement sera convivial, accessible à toutes et tous, avec des activités ludiques et créatives proposées en parallèle des concerts sur le parvis Philippe Pascal, ainsi qu’un espace restauration sur place.

➡️ Save the date : samedi 6 septembre 2025 à Rennes – on vous promet une détonation musicale à ne pas manquer !

Black Market Karma :

Groupe néo-psychédélique britannique, Black Market Karma tisse un univers sonore dense et éclatant, ancré dans la pop et le rock des sixties, tout en y injectant les textures saturées et planantes des années 90. Leur musique mêle grooves chaloupés, fuzz hypnotique, et emprunts au folk, au blues, à l’électronique lo-fi, au hip-hop et aux sonorités traditionnelles indiennes.

Basé à l’origine à Londres, aujourd’hui installé sur la côte sud de l’Angleterre, le groupe est mené par Stan Belton, multi-instrumentiste et compositeur prolifique, qui signe et produit l’intégralité de leurs disques. Avec 12 albums à leur actif, dont le tout nouveau Mellowmaker sorti le 6 juin 2025 dernier, ils s’imposent comme une référence incontournable de la scène psyché contemporaine, reconnus par leurs pairs pour avoir tourné avec The Black Angels, The Warlocks, et collaboré avec Sonic Boom (Spacemen 3), The Telescopes, Tess Parks ou encore The Underground Youth.

[https://www.youtube.com/watch?v=54Q9-23EnGI](https://www.youtube.com/watch?v=54Q9-23EnGI)

M.A.O. Cormontreuil :

Né au cours de l’été 2023, M.A.O. Cormontreuil réunit Marianne Mérillon (Black Bones, The Bewitched Hands), Anthonin Ternant (Black Bones, Angel, The Bewitched Hands) et Odilon Horman (Chester Remington, Black Bones). Résolument pop et dansant, le groupe rémois dévoile régulièrement de nouveaux titres, mis en images par Anthonin.

Sur scène, le trio propose un set compact, sorte de mixtape indie house jouée en live, où les titres s’enchaînent avec des transitions électro. Le tempo monte tout au long du set pour passer de 90 à 150 bpm à son climax.

Sur les réseaux, l’image et la communication de M.A.O. Cormontreuil se sont construites autour d’une agence fictive dans des bureaux qui le sont tout autant, rappelant à la fois l’esprit DIY avec lequel le groupe produit sa musique, et les balbutiements de la M.A.O. au début des années 2000.

[https://www.youtube.com/watch?v=zF07O8Nuya8](https://www.youtube.com/watch?v=zF07O8Nuya8)

Hamada :

Hamada, c’est un souffle venu du Nord qui mêle rock psyché, groove rétro et mélodies planantes. Ce sextet lillois, formé en 2022, puise autant dans le rock des années 70 que dans les musiques folkloriques du monde, pour créer des morceaux à la fois rêveurs et puissants.

Le chant aérien de Joanna dialogue avec la voix profonde de Jean, sur des arrangements aux parfums vintage, entre envolées hypnotiques et rythmes entraînants. Sur scène, Hamada enchaîne les tableaux sonores avec une énergie collective irrésistible, évoquant par moments les ambiances d’Altin Gün ou des Limiñanas.

Avec un premier EP remarqué (Percepción) et déjà plus de trente concerts à leur actif, ils s’imposent comme l’un des groupes psych rock les plus enthousiasmants de la scène émergente. Une invitation à voyager, danser, et lâcher prise.

[https://www.youtube.com/watch?v=yfyI3ZxLXx0](https://www.youtube.com/watch?v=yfyI3ZxLXx0)

Sir Edward :

Né dans une brume incantatoire, Sir Edward se situe à la croisée du krautrock et d’une pop mystérieuse. La formation rennaise semble exister à la lisière de la réalité, attirant les âmes curieuses à se perdre dans un voyage traversant nappes atmosphériques et turbulences.

Au début du récit en 2018, Sir Edward n’était qu’un murmure, un exutoire solitaire à mi-chemin entre le monde des songes, explorant les émotions classiques du genre humain. En perpétuelle métamorphose, cette racine solitaire devint rhizome puis groupe. Une entité vivace dont les récitals se trouvent être de véritables rituels hypnotiques, arborant une transe galvanisante semblable à un mirage en mouvement, emportant tout sur son passage.

[https://www.youtube.com/watch?v=gaoy6JxaGOI](https://www.youtube.com/watch?v=gaoy6JxaGOI)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T00:59:00.000+02:00

Salle de la Cité 10 Rue Saint-Louis 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine