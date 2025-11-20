Les deux églises Saint-Sauveur | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Les deux églises Saint-Sauveur | RDV Découverte

Début : 2025-11-20 14:00:00

fin : 2025-11-20 16:00:00

2025-11-20

Ces deux églises paroissiales, intimement liées grâce à leur vocable, attribuées au même fondateur et qui ont le plus souffert des restaurations maladroites, vont vous faire découvrir, lors de cette visite, le choix des architectes qui ont œuvré sans discontinuité au XIVe, XVe et XVIe siècles.

Une visite proposée par Hélèna Thybert.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Les deux églises Saint-Sauveur | RDV Découverte

These two parish churches, intimately linked by their namesakes and attributed to the same founder, have suffered the most from clumsy restorations. On this tour, you’ll discover the choice of architects who worked without interruption in the 14th, 15th and 16th centuries.

German : Les deux églises Saint-Sauveur | RDV Découverte

Diese beiden Pfarrkirchen, die dank ihres Namens eng miteinander verbunden sind, demselben Stifter zugeschrieben werden und am meisten unter ungeschickten Restaurierungen gelitten haben, werden Ihnen bei diesem Besuch die Wahl der Architekten zeigen, die ohne Unterbrechung im 14., 15. und 16.

Italiano :

Queste due chiese parrocchiali, strettamente legate dal nome e attribuite allo stesso fondatore, sono quelle che hanno sofferto di più a causa di restauri maldestri. Durante questa visita, scoprirete la scelta degli architetti che hanno lavorato ininterrottamente nei secoli XIV, XV e XVI.

Espanol :

Estas dos iglesias parroquiales, estrechamente vinculadas por sus nombres y atribuidas al mismo fundador, son las que más han sufrido las torpes obras de restauración. En esta visita, descubrirá la elección de los arquitectos que trabajaron sin interrupción en los siglos XIV, XV y XVI.

