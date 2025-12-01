Les deux font la paire !!! Rue du Château Pau

Les deux font la paire !!! Rue du Château Pau mardi 30 décembre 2025.

Les deux font la paire !!!

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Pour les 3-5 ans.

Les enfants jouent à un jeu de paires géant dans l’exposition Projets et merveilles , tout en s’amusant à observer et à réagir devant les œuvres exposées. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 02 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

English : Les deux font la paire !!!

German : Les deux font la paire !!!

Italiano :

Espanol : Les deux font la paire !!!

L’événement Les deux font la paire !!! Pau a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Pau