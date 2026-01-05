Les deux font la paire !!! Rue du Château Pau

Les deux font la paire !!!

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

2026-02-13

Un jeu de paires géant au cœur de l’exposition, pour découvrir en s’amusant

L’exposition Projets et merveilles met en avant différents domaines artistiques tels que l’architecture, la peinture et le dessin. Les enfants sont invités à développer leurs capacités d’observation et d’analyse.

Pour les 3-5 ans .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

