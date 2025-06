Les deux Fridas Jardin pédagogique de Sarcelles Sarcelles

Les deux Fridas Jeudi 17 juillet, 16h00 Jardin pédagogique de Sarcelles Val-d’Oise

Les Deux Fridas

Spectacle musical poétique au cœur de la nature

Inspiré du journal intime de Frida Kahlo, ce spectacle musical nous plonge dans l’univers sensible et coloré de « Les Deux Fridas », une œuvre qui raconte les aventures d’une fillette et de son amie imaginaire. Ensemble, elles explorent un monde façonné par les sons, les parfums et les couleurs de la nature.

Rendez-vous au Jardin pédagogique de Sarcelles pour une parenthèse artistique immersive, en plein air, dans une ambiance propice à l’éveil des sens et à l’imaginaire.

Jardin pédagogique de Sarcelles Impasse des Pilliers 95200 Sarcelles Sarcelles 95200 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 94 53 88 http://Inventerre.org Le jardin pédagogique est un lieu de biodiversité en plein cœur du village de Sarcelles, accueillant une grande diversité des milieux. Transilien ligne H : Sarcelles – Saint-Brice

Bus 133, 268, 368

