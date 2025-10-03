Les De(ux) mains du Luxe : découvrez gratuitement les métiers d’art Grand Palais Paris

Les De(ux) mains du Luxe : découvrez gratuitement les métiers d’art Grand Palais Paris vendredi 3 octobre 2025.

Chaque maison propose des ateliers participatifs et des démonstrations de gestes techniques. Les Directions des ressources humaines comme les artisans sont présents pour nourrir les échanges. Les maisons seront réparties en 7 quartiers thématiques : Art de la table, Cuir, Décoration, Gastronomie & hospitalité, Joaillerie & horlogerie, Mode, Parfums & cosmétiques.

Sur scène, créateurs, dirigeants, journalistes, spécialistes du luxe et de l’art de vivre prendront la parole sur les coulisses des grandes maisons et les enjeux du secteur. Une partie du programme est conçue en partenariat avec le groupe Le Monde.

Les écoles du Campus d’excellence Mode, Métiers d’Art & Design, Le lycée Hôtelier Guillaume Tirel, l’École Hermès des savoir-faire, l’Association des ateliers des Maîtres d’Art et leurs Élèves, la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) et Savoir pour Faire, la plateforme nationale initiée par le Comité Stratégique de Filière Mode & Luxe complètent la vocation pédagogique de l’événement.

Le Comité Colbert

Promouvoir passionnément, développer durablement, transmettre patiemment les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve.

Fondé en 1954 par Jean-Jacques Guerlain, le Comité Colbert est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, qui réunit 98 maisons de luxe françaises, 17 institutions culturelles et 6 maisons de luxe européennes.

A travers ses membres, l’association rassemble 14 catégories de métiers différents.

Horaires d’ouvertures pour le grand public Vendredi 3 octobre : de 17 h à 19 h

Samedi 4 et Dimanche 5 octobre : de 9 h 30 à 18 h

3 jours dans la peau d’un artisan pour s’initier à des savoir-faire d’exception avec 32 maisons, découvrir les métiers du luxe et les formations avec 18 écoles et participer à 20 conférences inspirantes.

Du vendredi 03 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T02:00:00+02:00

fin : 2025-10-06T01:59:59+02:00

Date(s) :

Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

Métro -> 1 : Champs-Élysées – Clemenceau (Paris) (215m)

Bus -> 7293 : Grand Palais (Paris) (106m)

Vélib -> Petit Palais (171.23m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lesdemainsduluxe.com/ lesdeuxmainsduluxe@comitecolbert.com