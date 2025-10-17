Les deux réhabilitations de la Cité Tony Garnier avec Jean-Luc Pagnier Cité Musée Tony Garnier Lyon

Les deux réhabilitations de la Cité Tony Garnier avec Jean-Luc Pagnier Cité Musée Tony Garnier Lyon vendredi 17 octobre 2025.

Les deux réhabilitations de la Cité Tony Garnier avec Jean-Luc Pagnier Vendredi 17 octobre, 14h30 Cité Musée Tony Garnier Métropole de Lyon

tarif préférentiel : 7 euros ; pour les – de 12 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T16:30:00

Fin : 2025-10-17T14:30:00 – 2025-10-17T16:30:00

Une balade urbaine inédite invitera le public à (re)découvrir l’incroyable histoire de la Cité Tony Garnier, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

Accompagnés par l’architecte Jean-Luc Pagnier, les participants seront amenés à mettre en perspective les choix qui ont guidé la première réhabilitation du quartier dans les années 1990, ainsi que la seconde, dont la première tranche s’est achevée en juillet 2025.

Cette exploration sera l’occasion de questionner les visions qui ont traversé cet ensemble remarquable d’architecture du quotidien : comment la vie des habitantes et habitants s’y est-elle épanouie au fil des décennies ? Et comment pourrait-on encore l’améliorer, dans une réflexion tournée vers le futur ?

Cité Musée Tony Garnier 4 rue des Serpollières 69008 Lyon Lyon 69008 Les États-Unis Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 78 16 75 https://cm-tonygarnier.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://cm-tonygarnier.org/agenda/journees-nationales-de-larchitecture-1 »}] L’association Musée urbain Tony Garnier, créée en 1992 et devenue Cité Musée Tony Garnier en mai 2024, a pour objectif la promotion de la Cité Musée et de l’œuvre de Tony Garnier, figure centrale de l’histoire architecturale et sociale de Lyon.

Fondée il y a trente ans, à l’initiative d’habitant·es soucieux·ses de protéger le patrimoine architectural de la cité des États-Unis, la Cité Musée explore depuis lors la diversité de la vie urbaine dans les quartiers populaires. S’inspirant des leçons de l’œuvre de Tony Garnier, grand architecte visionnaire, elle interroge les modes de fabrique des citadins. Bus C16, 26, 34 / Tram T4 :

arrêt États-Unis – Musée Tony Garnier ou Lycée Lumière

Tram T6 :

arrêt Petit Guille ou Beauvisage CISL

Vélo’v :

station Cazeneuve

Stationnement gratuit à proximité du musée

Une balade urbaine inédite invitera le public à (re)découvrir l’incroyable histoire de la Cité Tony Garnier, depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui.

© Estefania Henriquze