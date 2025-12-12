LES DEUX REINES – SALLE FREDERIC MISTRAL Chateauneuf Le Rouge

LES DEUX REINES Début : 2026-05-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Pour tout public à partir de 12 ansLangue : françaisAuteur : Erwin ZirmiArtistes : Andréa Ferréol, Axelle Abbadie et Erwin ZirmiMise en scène : Vincent MessagerCostumes : Olivier PétignyCréation lumières : Thierry RavillardEntre jalousies, confidences et règlements de comptes, Les Deux Reines fait briller l’Histoire avec l’humour du présent.Que se passe-t-il lorsqu’un écrivain en panne d’inspiration se retrouve face à deux fantômes du Grand Siècle ?Françoise d’Aubigné dite Madame de Maintenon , épouse du Roi-Soleil, et Athénaïs de Montespan, sa flamboyante rivale, réapparaissent au XXI? siècle pour solder leurs comptes… et confronter leur vision du pouvoir, des femmes et de l’amour.Entre éclats d’esprit, duels verbaux et réflexions très actuelles, Les Deux Reines fait dialoguer l’Histoire avec notre monde moderne. Un jeu drôle, piquant et terriblement vivant où les grandes figures du passé viennent éclairer les paradoxes d’aujourd’hui.Une pièce qui mêle humour, intelligence et émotion – et qui rappelle qu’entre deux reines, il n’y a jamais vraiment de trêve.

SALLE FREDERIC MISTRAL MONTEE DE L’EGLISE 13790 Chateauneuf Le Rouge 13