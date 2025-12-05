Les Dévidoirs de l’espoir Route de Saint Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Les Dévidoirs de l’espoir Route de Saint Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin vendredi 5 décembre 2025.
Les Dévidoirs de l’espoir
Route de Saint Albin Caserne des Sapeurs-Pompiers de Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Venez passer un moment agréable à la caserne des Sapeurs-Pompiers de Scey-Sur-Saône en encourageant nos soldats du feu lors du passage des Dévidoirs de l’espoir.
A partir de 16h30, ventes au profit du Télethon et urne à disposition pour vos dons.
Buvette, vin chaud, jus d’orange chaud et crêpes.
Pizzas de chez D Pizzas sur place ou à emporter.
Le dévidoir arrivera de Traves vers 19h00 et repartira en direction de Port-sur-Saône vers 20h10.
Venez nombreux ! .
Route de Saint Albin Caserne des Sapeurs-Pompiers de Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté laroyennedorine2@gmail.com
English : Les Dévidoirs de l’espoir
German : Les Dévidoirs de l’espoir
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Dévidoirs de l’espoir Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE