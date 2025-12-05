Les Dévidoirs de l’espoir Route de Saint Albin Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Dévidoirs de l’espoir

Route de Saint Albin Caserne des Sapeurs-Pompiers de Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Venez passer un moment agréable à la caserne des Sapeurs-Pompiers de Scey-Sur-Saône en encourageant nos soldats du feu lors du passage des Dévidoirs de l’espoir.

A partir de 16h30, ventes au profit du Télethon et urne à disposition pour vos dons.

Buvette, vin chaud, jus d’orange chaud et crêpes.

Pizzas de chez D Pizzas sur place ou à emporter.

Le dévidoir arrivera de Traves vers 19h00 et repartira en direction de Port-sur-Saône vers 20h10.

Venez nombreux ! .

Route de Saint Albin Caserne des Sapeurs-Pompiers de Scey-Sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté laroyennedorine2@gmail.com

English : Les Dévidoirs de l’espoir

German : Les Dévidoirs de l’espoir

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Dévidoirs de l’espoir Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2025-11-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE