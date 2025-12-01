Les dévoreurs de culture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque !

Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !

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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

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English :

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L’événement Les dévoreurs de culture Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO