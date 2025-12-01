Les dévoreurs de culture Château-Renard
Les dévoreurs de culture Château-Renard vendredi 24 avril 2026.
Les dévoreurs de culture
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
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Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionne !
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45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
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English :
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L’événement Les dévoreurs de culture Château-Renard a été mis à jour le 2026-03-22 par OT 3CBO