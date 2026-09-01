UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Château-Renard

Les dévoreurs de culture Château-Renard

vendredi 25 septembre 2026 · Château-Renard

Les dévoreurs de culture Château-Renard

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Les dévoreurs de culture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur littéraires, musicaux et bien plus encore !
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionnes!

A partir de 11 ans.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out the Teen Culture Club at the library! It’s a place to share your favorite books, music, and so much more!

L’événement Les dévoreurs de culture Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO

À voir aussi à Château-Renard (Loiret)