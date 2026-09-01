Les dévoreurs de culture Château-Renard
vendredi 25 septembre 2026 · Château-Renard
Informations pratiques
Château-Renard
Les dévoreurs de culture
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur littéraires, musicaux et bien plus encore !
Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionnes!
A partir de 11 ans. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr
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English :
Come check out the Teen Culture Club at the library! It’s a place to share your favorite books, music, and so much more!
L’événement Les dévoreurs de culture Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO
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