Informations pratiques

Château-Renard

Les dévoreurs de culture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur littéraires, musicaux et bien plus encore !

Viens découvrir le Club Culture Ados à la médiathèque ! Un espace pour échanger autour de tes coups de cœur livres, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo… tout ce qui te passionnes!

A partir de 11 ans. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out the Teen Culture Club at the library! It’s a place to share your favorite books, music, and so much more!

L’événement Les dévoreurs de culture Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO