Les dévoreurs de livres Médiathèque du Clocher Verquières

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 10h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Les dévoreurs de livres à la médiathèque de Verquières.

Venez discuter d’un livre ou d’un événement culturel qui vous a marqué autour d’une boisson chaude… ou fraîche.



Sur inscription. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57

