Les dévoreurs de livres Médiathèque du Clocher Verquières
Les dévoreurs de livres Médiathèque du Clocher Verquières samedi 13 septembre 2025.
Les dévoreurs de livres
Samedi 13 septembre 2025 à partir de 10h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Les dévoreurs de livres à la médiathèque de Verquières.
Venez discuter d’un livre ou d’un événement culturel qui vous a marqué autour d’une boisson chaude… ou fraîche.
Sur inscription. .
Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57
English :
Bookworms at the Verquières media library.
German :
Bücherwürmer in der Mediathek von Verquières.
Italiano :
I topi di biblioteca alla mediateca di Verquières.
Espanol :
Los ratones de biblioteca en la mediateca de Verquières.
L’événement Les dévoreurs de livres Verquières a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence