Les dévoreurs de livres Médiathèque du Clocher Verquières

Les dévoreurs de livres

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 10h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Les dévoreurs de livres à la médiathèque de Verquières.

Venez discuter d’un livre ou d’un événement culturel qui vous a marqué autour d’une boisson chaude… ou fraîche.

Dévoreurs de livres spécial Nuits de la Lecture.



Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème édition autour du thème Villes et campagnes.

A vos lectures ! Nature, habitats, mobilité, proximité, teritoire…

Venez partager ces thèmes et bien d’autres autour d’un thé ou d’un café.



Sur inscription. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57

English :

Bookworms at the Verquières media library.

Come and discuss a book or a cultural event that has made an impression on you, over a hot drink… or a cold one.

