Les dévoreurs de livres Médiathèque du Clocher Verquières

Informations pratiques

Verquières

Les dévoreurs de livres

Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 17h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 17:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Dévoreurs de livres Venez partager ces thèmes et bien d’autres autour d’un thé ou d’un café.

Les dévoreurs de livres à la médiathèque de Verquières.



Venez discuter d’un livre ou d’un événement culturel qui vous a marqué autour d’une boisson chaude… ou fraîche.



Sur inscription. .

Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57

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English :

Bookworms: Come share these topics—and many others—over a cup of tea or coffee.

L’événement Les dévoreurs de livres Verquières a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence