Les dévoreurs de livres Médiathèque du Clocher Verquières
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque du Clocher · Verquières
Informations pratiques
Verquières
Les dévoreurs de livres
Mercredi 9 septembre 2026 à partir de 17h. Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 17:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Dévoreurs de livres Venez partager ces thèmes et bien d’autres autour d’un thé ou d’un café.
Les dévoreurs de livres à la médiathèque de Verquières.
Venez discuter d’un livre ou d’un événement culturel qui vous a marqué autour d’une boisson chaude… ou fraîche.
Sur inscription. .
Médiathèque du Clocher 3 Place de l’Ecole Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 99 57
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English :
Bookworms: Come share these topics—and many others—over a cup of tea or coffee.
L’événement Les dévoreurs de livres Verquières a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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