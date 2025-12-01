Les Dézingués fêtent Noël Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains
Les Dézingués fêtent Noël Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains samedi 13 décembre 2025.
Les Dézingués fêtent Noël
Caveau des Gauch’nots 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
Spectacle de Noël par la troupe des Gauch’nots et Gauch’notes.
Avec la présence du Père Noël , vin chaud , chocolat chaud et friandises de Noël .
1h30 de rire et de bonne humeur .
Réservations le nombre de places étant limité , il est conseillé de réserver soit par téléphone ou en ligne. .
Caveau des Gauch’nots 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 93 25 55 gauchnots@wanadoo.fr
