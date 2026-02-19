Les Dézingués Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains
Les Dézingués Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains samedi 21 mars 2026.
Les Dézingués
Caveau des Gauch’nots 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-03-21 15:30:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-21 2026-03-22
Spectacle d’1h30 de rire et de bonne humeur !
Réservation (conseillée car nombre de places limité) au 06 82 93 25 55 ou gauchnots@wanadoo.fr
Au caveau des Gauch’nots, parking des Thermes. .
Caveau des Gauch’nots 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 93 25 55 gauchnots@wanadoo.fr
