Les Dézingués Caveau des Gauch’nots Luxeuil-les-Bains

Les Dézingués

Caveau des Gauch’nots 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-21 2026-03-22

Spectacle d’1h30 de rire et de bonne humeur !

Réservation (conseillée car nombre de places limité) au 06 82 93 25 55 ou gauchnots@wanadoo.fr

Au caveau des Gauch’nots, parking des Thermes. .

+33 6 82 93 25 55 gauchnots@wanadoo.fr

