Les Diablintes fêtent la Saint Patrick

salle des fêtes Avenue des Sports Évron Mayenne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:45:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Une ambiance de Pub Irlandais XXL avec une programmation détonante !

Cette 4ᵉ édition de Les Diablintes fêtent la Saint Patrick s’annonce plus spectaculaire que jamais !

BILLETTERIE COMPLÈTE LE SAMEDI, DÉPÉCHEZ-VOUS DE RÉSERVER LE VENDREDI AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD !

La programmation 2026 rassemble quelques-unes des plus belles têtes d’affiche de la scène celtique et festive européenne

CELKILT, du Hellfest aux États-Unis, ces maîtres du Celtic Folk Punk Rock’n’Kilt déchaînent les foules avec plus de 700 concerts à leur actif.

GOULAMAS’K, ambassadeurs du rock ska occitan, leur énergie festive et leur engagement social en font un groupe culte des scènes alternatives françaises.

MASK HA GAZH, entre punk, trad bretonne et riffs puissants, leur son mêle ancrage régional et fureur électrique.

KRAKIN KELLYS, les Irlandais de Belgique qui dépoussièrent le Celtic Punk avec un son brut et une bonne dose d’autodérision.

LUNERIS, duo mené par deux sœurs harpiste et violoniste un univers immersif où transe, traditions nordiques et électro futuriste se rejoignent.

DIRTY OLD MAT, un showman à l’esprit folk’n’roll, entre compositions énergiques et reprises revisitées avec charisme et humour.

Des bars et des stands de restauration sont disponibles sur le site du festival. Ouvertures des portes à 19H;

Réservation en ligne ou billetterie dans les points de vente suivants: V & B Evron, Hyper U, Carrefour, Cultura… .

salle des fêtes Avenue des Sports Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire

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English :

An XXL Irish Pub atmosphere with an explosive line-up!

L’événement Les Diablintes fêtent la Saint Patrick Évron a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons