Les Diabolos Nantes : 23 ans de théâtre d’impro ! Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 –

Gratuit : non 5€, 4€ cartes blanches Adulte, En famille, Tout public

Venez fêter les 23 ans des Diabolos Nantes…Au programme : du spectacle improvisé et des surprises pour un moment de fête !Le choc Nanto-breton : Pour ce match printanier, les Diabolos Nantes ont le plaisir de recevoir les voisin.e.s de la Clique du Clic de Vannes.Ensemble, ils devront faire preuve d’imagination pour relever les thèmes imposés par l’arbitre dont ils ne connaissent rien et remporter les votes du public. Rires, émotions, folie, qui sait ce que vous réserve cette soirée.. Venez soutenir votre équipe préférée !Organisé par : Diabolos Nantes

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

