Les diagonales: débats, des luttes, des frites, rencontre inaugurale – Rue de Lavaud La Souterraine, 4 juin 2025 07:00, La Souterraine.

Les diagonales: débats, des luttes, des frites, rencontre inaugurale Rue de Lavaud Micro Folie La Souterraine Creuse

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-04

2025-06-04

Rencontre inaugurale des Diagonales avec Johanne CHAPOUTOT.

Les irresponsables, les contextes de la montée de l’extrême droite. (médiateur, Quentin LIABAUD)

Les Diagonales, Débats, des luttes, Des frites, se dérouleront les 27, 28 et 29 juin.

Un film, des causeries avec des auteurices, des libraires, des assos, de la musique, de la joie et des frites.

un week-end riche en rencontres littéraires, en échanges et en bonne humeur, le tout alimenté par les producteurs locaux! .

Rue de Lavaud Micro Folie

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 00 19

