Les dialogues du CCFD-Terre Solidaire : La justice climatique Le Point Ephémère Paris mercredi 15 octobre 2025.

Le changement climatique est au cœur de la série « Climate change in the Amazon » du photographe Lalo de Almeida. Il en sera question dans un échange entre des membres du CCFD-Terre Solidaire puis, lors d’une performance participative proposée par le danseur et chorégraphe Washington Timbó.

Artiste pluridisciplinaire profondément enraciné dans les traditions afro-brésiliennes, il puise son inspiration dans le Candomblé, une religion afro-brésilienne dont il incarne les danses rituelles des Orixás, mêlant spiritualité, rythme et mouvement. Formé dès son jeune âge à ces pratiques, il développe un langage chorégraphique unique, nourri d’improvisation, de transe et de gestes ancestraux.

Au coeur de l’exposition au Point éphémère, 4 rencontres viendront ponctuer le mois d’octobre. L’objectif : mettre en dialogue des intervenants du CCFD-Terre Solidaire et des artistes sur des thématiques phares, en résonnance avec les sujets et les voix des pays représentés par les photographies.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles.

Réservation et informations sur le site du CCFD-Terre Solidaire

Public adultes.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo