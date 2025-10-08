Les dialogues du CCFD-Terre Solidaire : La souveraineté alimentaire Le Point Ephémère Paris

Les dialogues du CCFD-Terre Solidaire : La souveraineté alimentaire Le Point Ephémère Paris mercredi 8 octobre 2025.

À partir de la série « Until the corn grows back » de la photographe Lys Arango présentée dans l’exposition, rencontre avec des membres du CCFD-Terre Solidaire et Lys Arango suivie d’un showcase de Sara Curruchich, chanteuse guatemaltèque, compositrice et activiste pour la défense des peuples indigènes guatémaltèques. Sara Curruchich est la première auteure, compositrice et interprète indigène guatémaltèque à porter ses chants en kaqchikel – sa langue maternelle – et en espagnol à l’international. Sa voix et son message d’amour, de conscience, de respect et de défense de la vie sous toutes ses formes en font un porte-étendard de lumière et d’espoir pour de nombreuses femmes et hommes.

Dialogue entre images, luttes et musique : rejoignez les Dialogues du Prix photo pour penser souveraineté alimentaire avec Lys Arango & la voix engagée de Sara Curruchich.

Le mercredi 08 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

