Les diaporamistes vous donnent rendez-vous Maison des Loisirs et de la Culture Moncel-lès-Lunéville

Le jeudi 4 décembre, à 14 heures, les diaporamistes du Photo club du Pays Lunévillois vous invitent à une nouvelle projection à la Maison des loisirs et de la culture de Moncel les Lunéville. A cette occasion, vous pourrez visiter Singapour puis vous rendre en Argentine.

Nous irons ensuite flâner en Lorraine dans nos forêts en automne, puis faire un petit tour de France pour admirer les beautés de notre magnifique pays.

Le club Handisport de Lunéville nous invitera à partager dix ans du Téléthon, dix ans de souvenirs d’émotion, de sourires et de générosité sur les routes entre Lunéville et Baccarat, et à cette occasion, une urne sera à votre disposition pour recueillir vos dons. Venez nombreux, venez avec vos amis.L’entrée est libre. Le dépaysement garanti.Tout public

English :

On Thursday December 4, at 2pm, the slideshow artists from the Photo Club du Pays Lunévillois invite you to another screening at the Maison des loisirs et de la culture in Moncel les Lunéville. On this occasion, you can visit Singapore and then travel to Argentina.

We’ll then take a stroll through Lorraine’s forests in autumn, followed by a short tour of France to admire the beauty of our magnificent country.

The Lunéville Handisport Club will be inviting us to share ten years of Téléthon, ten years of memories, emotion, smiles and generosity on the roads between Lunéville and Baccarat, and on this occasion, an urn will be at your disposal to collect your donations. Come one, come all, and bring your friends. A change of scenery guaranteed.

