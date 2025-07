LES DICTEES D’ALBERTINE Lignan-sur-Orb

Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Les dictées d’Albertine, un moment ludique pour améliorer son orthographe et stimuler sa mémoire. Atelier réservé aux ados et adultes. Entrée libre, uniquement sur réservation.

Participez aux dictées d’Albertine ! Un atelier original et convivial où l’on s’amuse tout en travaillant son orthographe et en sollicitant sa mémoire. Une occasion idéale de progresser dans la bonne humeur et de relever un petit défi intellectuel. Activité ouverte aux ados et aux adultes.

Entrée libre, uniquement sur réservation. .

Avenue des Frères Boyer Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 37 86 38 mediatheque@lignansurorb.fr

English :

Albertine?s dictations, a fun way to improve your spelling and stimulate your memory. Workshop reserved for teenagers and adults. Free admission, by reservation only.

German :

Die Diktate von Albertine sind ein spielerischer Moment, um die Rechtschreibung zu verbessern und das Gedächtnis zu stimulieren. Workshop nur für Jugendliche und Erwachsene. Freier Eintritt, nur mit Reservierung.

Italiano :

I dettati di Albertine, un modo divertente per migliorare l’ortografia e stimolare la memoria. Laboratorio riservato a ragazzi e adulti. Ingresso libero, solo su prenotazione.

Espanol :

Los dictados de Albertine, una forma divertida de mejorar la ortografía y estimular la memoria. Taller reservado a adolescentes y adultos. Entrada gratuita, previa reserva.

