Les dieux au miroir de nos choix : une mythologie des libertés, Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès

Les dieux au miroir de nos choix : une mythologie des libertés Samedi 6 juin, 14h30 Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Les dieux au miroir de nos choix : une mythologie des libertés

Un dialogue animé par Zahia Génarez et Camille Saint-Victor, avec Laure de Chantal, autour de son ouvrage Libre comme une déesse grecque : dans la mythologie, le meilleur de l’homme est une femme (Flammarion, 2024).

De Pandore à Athéna, les récits mythologiques révèlent des figures divines prises entre pouvoir, destin et transgression. À travers ces histoires fondatrices, cette rencontre explore comment les mythes interrogent nos propres choix, nos limites et nos aspirations à la liberté.

Une plongée vibrante entre héritage antique et résonances contemporaines.

Le Forum — Médiathèque Alphonse Daudet

Samedi 6 juin — 14h

Avec une présentation sélective des médiathécaires

En partenariat avec la Médiathèque Alphonse Daudet

FESTIVAL DES PASSEURS DE LIVRES

Du 4 au 6 juin 2026

Le thème « difficiles libertés » est au cœur de cette édition, interrogé par les livres et celles et ceux qui les écrivent.

Le Salon du livre se tient du jeudi 4 juin à 14h au samedi 6 juin à 19h, réunissant plus de 70 éditeurs et 10 associations ou institutions. La liste complète des participants, le plan du salon ainsi que les séances de dédicaces sont disponibles sur le site :

www.lespasseursdelivres.fr

Le festival se prolonge tout au long de l’année avec les Nomades, en lien avec l’agglomération d’Alès et ses partenaires, pour faire vivre les humanités au plus près des publics.

Médiathèque Alphonse Daudet – Forum 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ales [{« type »: « link », « value »: « http://www.lespasseursdelivres.fr »}] [{« link »: « http://www.lespasseursdelivres.fr »}]

Une exploration des mythes grecs pour questionner la liberté, entre destin, pouvoir et choix humains.