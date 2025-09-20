Les différentes formations végétales et les mécanismes écologiques dans le secteur du Fugeret Le Fugeret Le Fugeret

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Jean-Félix Gandioli, Muséum d’Histoire Naturelle de Nice et Pierre Ferry, botaniste, vous expliquent la belle diversité végétale et les éléments d’écologie alpine dans le secteur du Fugeret.

Organisé par l’association Mémoire et Patrimoine du Fugeret.

RDV Salle des associations.

Infos : 04 92 83 23 03 / annot@verdontourisme.com

Dès que nous entrons dans le territoire du FUGERET, la vallée subitement s'élargit pour former une vaste cuvette à la bordure dentelée avec sur les cimes, à droite, les échancrures plus marquées du Col d'Argenton, de la Rouïe, puis la crête s'abaisse graduellement vers le Sud-Est.

En nous tournant vers le versant opposé sur les sommets calcaires de la chaine du Puy de Rent de plus de 1850 m, la bordure d’abord dénudée, rectiligne, retrouve sa verdure de pins sur la Charmette, Roncharel, le Col d’Allons, Colle-Basse et sur les pentes abruptes poussent les genêts épineux, les rouvres, les noisetiers qui, petit à petit, en descendant, prennent la place des lavandes et s’emparent de quelques cultures qui persistent encore autour de la source de la Villette et des Esparam.

A la sortie du village, dans la grande échancrure qui coupe en deux les éperons rocheux du Mura et de la Clue, la Vaïre torrentueuse a frayé péniblement son passage et s’étire ensuite comme une couleuvre jusqu’au pont de Bontès. Parking

