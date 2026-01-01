Les différents statuts d’occupants possibles en habitat participatif La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://ypl.me/P8t

*** Rencontre mensuelle de l’habitat participatif ***Rejoindre un habitat participatif peut se faire par différents statuts d’occupants : locataire ou propriétaire, en autopromotion ou via un opérateur, en accession individuelle ou collective… Venez découvrir toutes les voies d’entrées possibles.Une rencontre animée par l’association L’Echo-HabitantsRendez-vous le mercredi 28 janvier de 18h30 à 20h30 à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : https://ypl.me/P8t

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr



