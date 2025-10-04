Les différents visages du polar : quel est mon genre ? Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé

Les différents visages du polar : quel est mon genre ? Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé samedi 4 octobre 2025.

Les différents visages du polar : quel est mon genre ? Samedi 4 octobre, 16h00 Médiathèque Julien Gracq Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Catherine Dô-Duc du Goéland Masqué vous présentera les différents genres du polar, du roman policer classique au thriller, en passant par le cosy crime our le roman policier historique, l’occasion pour les amateurs de découvrir, ou re-découvrir, les collections de la médiathèque.

Médiathèque Julien Gracq Rue des Carmes, 29120 Pont-l’Abbé, France Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne 0298823188 https://mediatheque.ville-pontlabbe.bzh [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-pontlabbe.fr »}] La médiathèque Julien Gracq est une médiathèque « 3e lieu », elle est un lieu de ressources documentaires, mais est également un lieu de rencontres, de détente, ouvert à tous.

L’emplacement de la nouvelle médiathèque se situe au cœur de la ville, rue des Carmes, proche des écoles et des commerces. Elle est construite en rez-de-chaussée d’un immeuble dont les étages sont occupés par des logements sociaux.

L’intérieur de la médiathèque est accueillant, harmonieux et chaleureux. Une équipe de trois bibliothécaires vous accueille avec le sourire et est à votre écoute pour mieux vous orienter ou vous conseiller.

Catherine Dô-Duc du Goéland Masqué vous présentera les différents genres du polar, du roman policer classique au thriller, en passant par le cosy crime our le roman policier historique, l’occasion de…

Médiathèque Julien Gracq