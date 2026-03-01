Les Dimanchanteurs Peniche Marcounet Paris
Les Dimanchanteurs Peniche Marcounet Paris dimanche 29 mars 2026.
Johanna Baget : Une artiste éminemment touchante, à la plume élégante et ébouriffante, à découvrir toutes affaires cessantes…
Rathur : Venez écouter ce dandy de grand chemin qui mêlera nonchalamment pour vous poésie lunaire et délicate subversion.
Le rendez-vous des amoureux du dimanche est de retour ! les artistes de cette édition.
Le dimanche 29 mars 2026
de 18h00 à 21h00
payant
De 13 à 15 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-29T21:00:00+02:00
fin : 2026-03-30T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-03-29T18:00:00+02:00_2026-03-29T21:00:00+02:00
Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris
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