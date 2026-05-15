Les dimanches à Dinan Session Musicale Place d’Abstatt Dinan
Les dimanches à Dinan Session Musicale Place d’Abstatt Dinan dimanche 16 août 2026.
Dinan
Les dimanches à Dinan Session Musicale
Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Session Musicale
Paul Sous-Sol (Crème Brûlée Records)
DJ Set du jazz à la folk en passant par la pop
N’oubliez pas vos sièges pliants ! .
Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65
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English :
L’événement Les dimanches à Dinan Session Musicale Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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