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Les dimanches à Dinan Session Musicale Place d’Abstatt Dinan

Les dimanches à Dinan Session Musicale Place d’Abstatt Dinan dimanche 16 août 2026.

Lieu : Place d'Abstatt

Adresse : Jardins de l'Abbaye

Ville : 22100 Dinan

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Dinan

Les dimanches à Dinan Session Musicale

Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :
2026-08-16

Session Musicale
Paul Sous-Sol (Crème Brûlée Records)

DJ Set du jazz à la folk en passant par la pop

N’oubliez pas vos sièges pliants !   .

Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65 

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English :

L’événement Les dimanches à Dinan Session Musicale Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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