Les dimanches à Dinan Session Musicale Place d’Abstatt Dinan

Dinan

Les dimanches à Dinan Session Musicale

Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16 17:30:00

Date(s) :

2026-08-16

Session Musicale

Paul Sous-Sol (Crème Brûlée Records)

DJ Set du jazz à la folk en passant par la pop

N’oubliez pas vos sièges pliants ! .

Place d’Abstatt Jardins de l’Abbaye Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 40 65

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English :

L’événement Les dimanches à Dinan Session Musicale Dinan a été mis à jour le 2026-05-15 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme