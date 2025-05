Les Dimanches à Duchamp Ateliers en famille – Yvetot, 29 juin 2025 15:00, Yvetot.

Seine-Maritime

Les Dimanches à Duchamp Ateliers en famille 5 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Début : 2025-06-29 15:00:00

fin : 2025-08-03 17:00:00

2025-06-29

2025-07-06

2025-08-03

Un dimanche par mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite commentée de l’exposition en cours suivie d’un atelier et d’un goûter.

5 Rue Percée

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

English : Les Dimanches à Duchamp Ateliers en famille

One Sunday a month, Galerie Duchamp invites you to a guided tour of the current exhibition, followed by a workshop and a snack.

German :

An einem Sonntag im Monat lädt die Galerie Duchamp Sie zu einem kommentierten Besuch der aktuellen Ausstellung mit anschließendem Workshop und Imbiss ein.

Italiano :

Una domenica al mese, la Galerie Duchamp vi invita a una visita guidata della mostra in corso, seguita da un laboratorio e da una merenda.

Espanol :

Un domingo al mes, la Galerie Duchamp le invita a una visita guiada de la exposición actual, seguida de un taller y un aperitivo.

