Les dimanches après-midi Amène ton poème et dis-le en musique . salle du Préau Locquénolé

Les dimanches après-midi Amène ton poème et dis-le en musique .

Au Préau, j’exposerai les dernières œuvres, dont certaines sont flamboyantes, de la série Emprunts-Empreints des vibrations verticales réalisées sous oxygène musical, refusant d’arrêter la lumière…des peaux de crocodile, des écorces picturales d’où émergent, par paréidolie, des minuscules faces et formes énigmatiques…

Les trois dimanches après-midi, j’accueillerai en musique toute personne désirant dire ses poèmes.. .

salle du Préau 13 Place de la Liberté Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 41 71 17 01

English : Les dimanches après-midi Amène ton poème et dis-le en musique .

