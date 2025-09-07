Les Dimanches BIEN-ÊTRE au Domaine des Clos SARL Domaine des Clos Beaucaire

Tarif : 64 – 64 – 64 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-10-12

2025-09-07 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-12 2025-10-19

Un dimanche rien que pour vous… entre détente, yoga et gourmandise !

SARL Domaine des Clos 911, chemin du Mas de la Tour Beaucaire 30300 Gard Occitanie +33 4 66 01 14 61

English :

A Sunday just for you? with relaxation, yoga and gourmet delights!

German :

Ein Sonntag nur für Sie? zwischen Entspannung, Yoga und Leckereien!

Italiano :

Una domenica solo per voi, con relax, yoga e delizie gastronomiche!

Espanol :

Un domingo sólo para usted… ¡con relajación, yoga y delicias gastronómicas!

