Les Dimanches BIEN-ÊTRE au Domaine des Clos SARL Domaine des Clos Beaucaire

Les Dimanches BIEN-ÊTRE au Domaine des Clos
SARL Domaine des Clos 911, chemin du Mas de la Tour Beaucaire Gard
Tarif : 64 – 64 – 64 EUR
Début : 2025-09-07
fin : 2025-10-12
2025-09-07 2025-09-21 2025-09-28 2025-10-12 2025-10-19
Un dimanche rien que pour vous… entre détente, yoga et gourmandise !
English :
A Sunday just for you? with relaxation, yoga and gourmet delights!
German :
Ein Sonntag nur für Sie? zwischen Entspannung, Yoga und Leckereien!
Italiano :
Una domenica solo per voi, con relax, yoga e delizie gastronomiche!
Espanol :
Un domingo sólo para usted… ¡con relajación, yoga y delicias gastronómicas!
