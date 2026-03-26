Les Dimanches Curieux au Château de Dieulouard Château de Dieulouard Dieulouard

Les Dimanches Curieux au Château de Dieulouard

Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les Dimanches curieux au Château de Dieulouard

Animations destinées aux enfants, animées par Constance, médiatrice bénévole au muséeEnfants

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Château de Dieulouard Au Vieux Château Dieulouard 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 36 07 15 90 chateaumusee.dieulouard@gmail.com

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English :

Curious Sundays at the Château de Dieulouard

Activities for children, led by Constance, volunteer mediator at the museum

L’événement Les Dimanches Curieux au Château de Dieulouard Dieulouard a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PONT A MOUSSON