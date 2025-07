Les dimanches d’août à la ferme Hilbesheim

Les dimanches d’août à la ferme Hilbesheim dimanche 3 août 2025.

Les dimanches d’août à la ferme

Contrée des Minis Rue de Réding Hilbesheim Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-03 14:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Envie de flâner à la ferme pendant la période estivale ? Tous les dimanches après-midis du mois d’août, si la météo est clémente, la Contrée des Minis ouvre ses portes sans réservation. L’occasion de vous balader, de rencontrer les animaux, de se retrouver dans un cadre bucolique, de participer à des ateliers… Vous y trouverez également vente de produits artisanaux et du jus/café/gâteaux à déguster sur place. Animation extéreure, prévoir une tenue adaptée. Espace pique-nique abrité. PayantTout public

Contrée des Minis Rue de Réding Hilbesheim 57400 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07

English :

Fancy a stroll around the farm during the summer? Every Sunday afternoon in August, weather permitting, the Contrée des Minis opens its doors without reservation. It’s an opportunity to take a stroll, meet the animals, get together in a bucolic setting and take part in workshops… You’ll also find a selection of artisanal products for sale, and juice/coffee/cakes to enjoy on site. Outdoor activities: please wear appropriate clothing. Sheltered picnic area. Charge

German :

Haben Sie Lust, während der Sommermonate auf einem Bauernhof zu bummeln? An jedem Sonntagnachmittag im August, wenn das Wetter mitspielt, öffnet das Mini-Gebiet seine Tore ohne Reservierung. Hier haben Sie die Gelegenheit, spazieren zu gehen, Tiere zu treffen, sich in einer idyllischen Umgebung zu treffen, an Workshops teilzunehmen… Sie finden dort auch: Verkauf von handwerklichen Produkten und Saft/Kaffee/Kuchen, die Sie vor Ort genießen können. Externe Animation, bitte geeignete Kleidung mitbringen. Geschützter Bereich für Picknicks. Kostenpflichtig

Italiano :

Avete voglia di fare una passeggiata in fattoria durante l’estate? Ogni domenica pomeriggio di agosto, tempo permettendo, la Contrée des Minis apre le sue porte senza prenotazione. È l’occasione per fare una passeggiata, incontrare gli animali, stare insieme in un ambiente bucolico e partecipare a laboratori… Troverete anche una serie di prodotti artigianali in vendita e succhi di frutta/caffè/torta da gustare sul posto. Animazione all’aperto, si prega di indossare un abbigliamento adeguato. Area picnic protetta. A pagamento

Espanol :

¿Le apetece pasear por la granja en verano? Todos los domingos de agosto por la tarde, si el tiempo lo permite, la Contrée des Minis abre sus puertas sin reserva previa. Esta es su oportunidad para pasear, conocer a los animales, reunirse en un entorno bucólico y participar en talleres… También encontrará productos artesanales a la venta y zumos, cafés y pasteles para degustar in situ. Animación al aire libre, se ruega llevar ropa adecuada. Zona de picnic protegida. A pagar en

