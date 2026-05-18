Les Dimanches de Brendaouez Endro Chapelle Guissény

Guissény

Les Dimanches de Brendaouez Endro

Chapelle Brendaouez Guissény Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Chaque dimanche de l’été, à 18h, nous vous accueillons avec une programmation musicale diversifiée, allant du celte au jazz, du baroque au au groove et au breton. La chapelle devient ainsi un espace dynamique où les arts se mêlent. Chaque concert est suivi d’un moment convivial d’échange avec les artistes. L’accès aux concerts est libre, avec une participation suggérée.

ENDRO musique celtique

Klervi Rouyer à la harpe et Neven Le Pennec à la guitare forment le duo Endro. À travers leurs propres compositions, ces deux jeunes musiciens, issus d’une culture musicale traditionnelle, trouvent leur inspiration aux 4 coins du monde. Leurs instruments vibrent sur des rythmes funk, afro, pop ou jazz. .

Chapelle Brendaouez Guissény 29880 Finistère Bretagne +33 6 32 10 59 04

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English :

L’événement Les Dimanches de Brendaouez Endro Guissény a été mis à jour le 2026-05-18 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne