Rencontres d’outre-tombe Château Hôtel de ville Bagnoles de l’Orne Normandie

Rencontres d'outre-tombe

Château Hôtel de ville Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 18:00:00

2025-11-09

À la lueur vacillante du temps, le Château de Bagnoles de l’Orne entrouvre ses portes et livre ses secrets. Entre ombres et lumières, les échos du passé résonnent encore…

Oserez-vous franchir le seuil et rencontrer les âmes qui hantent encore aujourd’hui ces lieux ?

L’énigmatique Messager du Temps sera votre guide lors de cette parenthèse où l’histoire prend vie et où d’illustres figures resurgissent de l’oubli.

La parenthèse se refermera doucement, alors que la pénombre enveloppera le château. Autour d’une dégustation de breuvages réconfortants et de douceurs locales, vous reprendrez pied dans le présent, encore troublés par les spectres du passé … mais prenez garde, certains invités ne sont peut-être jamais repartis…

Informations pratiques

• Point de rendez-vous château de la roche bagnoles côté fontaine pour le début de la visite.

• Durée 2h00

• Accessibilité présence d’escaliers à monter et descendre durant la visite

• Réservations jusqu’à 11h30 le jour même .

