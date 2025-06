Art & Artisanat. Durant la saison estivale, l’abbaye de Trois-Fontaines devient le rendez-vous des artistes, artisans d’art, créateurs et producteurs de la région. Créateurs dans les domaines de la céramique, maroquinerie, joaillerie, verrerie, décoration, couture mode & accessoire, écriture, peinture … accompagnés de quelques artisans producteurs pour la touche de gourmandise, s’installent dans le Pavillon XVIIIe tout l’été. La diversité et le « fait-main » sont en effet les maître-mots de cette exposition-vente qui réunit, chaque dimanche, une quinzaine d’artistes d’un savoir-faire unique qui vous font découvrir leurs créations originales et partagent leur passion. Chaque dimanche de nouveaux exposants à découvrir (voir programme ci-dessous). Entrée gratuite.