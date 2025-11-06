Les dimanches de l’autonomie au potager bio

1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Thèmes abordés

– Réussir les semis de légumes d’avril

– Soutenir ses cultures face aux ravageurs et aux maladies

– Cultiver avec les plantes bio-indicatrices

– Arroser selon les besoins de son potager

Pour qui ? Les jardinier.e.s en quête d’autonomie légumière dans leur potager bio!

Quand ? Un dimanche par mois de 9h30 à 16h30

Quoi ? Un cycle annuel de 12 séances abordant tous les aspects d’une saison maraîchère complète

Comment ? Deux à trois thèmes abordés chaque mois en fonction de la saison

Matinée théorique repas tiré du sac Après-midi pratique

Où ?A la ferme du Coq à l’âne 1974 rue de la Côté du Bastringue, 76440 Beaubec-la-Rosière

Combien ? 50€ la journée, 550€ les douze séances

Renseignements complémentaires auprès de Sébastien au 06 32 95 28 93 .

1974 Rue de la Côté du Bastringue Beaubec-la-Rosière 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 32 95 28 93

English : Les dimanches de l’autonomie au potager bio

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les dimanches de l’autonomie au potager bio Beaubec-la-Rosière a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux