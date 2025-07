LES DIMANCHES DE L’ETANG # 3 Saint-Estève

LES DIMANCHES DE L’ETANG # 3

21 D45 Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-20 19:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Chaque dimanche de juillet, les Berges de l’Étang se transforment en un véritable théâtre à ciel ouvert

21 D45 Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

English :

Every Sunday in July, the banks of the lake are transformed into a veritable open-air theater

German :

Jeden Sonntag im Juli verwandeln sich die Berges de l’Étang in ein Freilufttheater

Italiano :

Ogni domenica di luglio, le rive del lago si trasformano in un vero e proprio teatro all’aperto

Espanol :

Todos los domingos de julio, las orillas del lago se transforman en un auténtico teatro al aire libre

