Les dimanches de l’été au Kairn ! Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan

Début : 2025-07-20 16:30:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Ça roule au Kairn.

Rencontre dédicace avec Stéphane FAURE autour de son livre 4000km périple en vélo à la rencontre de la jeunesse européenne. A quoi peut-elle rêver alors que la guerre nous ébranle et que le climat vacille? Cette question, Stéphane Faure l’a posée à des dizaines de personnes, âgées de 15 à 35 ans, venues d’horizons divers… Le vélo délie les langues

18h00 Cie être RE, parce que quand on le prononce on est déjà un petit peu un être heureux. Solo collectif de cirque de rue par Thomas ROMEO qui se déplace en tournée grâce à son vélo.

20h30 voyage autour de ma chambre à air. Totolitoto enfourche sa bicyclette-jazz pour une ballade bossa-road-bike vers une plage de Thulé.

Le voyage aurait pu rouler sans la rencontre d’un vélo-rock en traversée cérébrale vers un tango-gravel tandis qu’un biclou-blues subit une crevaison et qu’un épagneul -punk réinvente la roue en vérifiant son itinéraire autour de Saturne.

Cycliste ou non, rejoignez-les pour une course folle de chansons qui déboulent de secrets en surprises.

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

English :

Things are rolling at the Kairn.

Signing session with Stéphane FAURE on his book 4000km: a bicycle journey to meet Europe’s youth. What can they dream of at a time when war is shaking us and the climate is in turmoil? Stéphane Faure put this question to dozens of people, aged between 15 and 35, from all walks of life? Bicycles loosen tongues

6:00 pm: Cie être RE, because when you say it, you’re already a little bit of a happy person. Collective street circus solo by Thomas ROMEO, who travels on tour on his bicycle.

8:30pm: Journey around my inner tube. Totolitoto gets on his jazz-bicycle for a bossa-road-bike ride to a beach in Thule.

The trip might have been a breeze had it not been for a rock-bike on a cerebral crossing to a tango-gravel, while a biclou-blues suffers a puncture and a punk spaniel reinvents the wheel by checking his itinerary around Saturn.

Whether you’re a cyclist or not, join them for a wild ride of songs, secrets and surprises.

German :

Es geht rund im Kairn.

Autogrammstunde mit Stéphane FAURE zu seinem Buch 4000km: Fahrradtour durch die europäische Jugend. Wovon kann sie träumen, wenn der Krieg uns erschüttert und das Klima schwankt? Diese Frage stellte Stéphane Faure Dutzenden von Menschen im Alter von 15 bis 35 Jahren aus den verschiedensten Ländern Das Fahrrad lockert die Zunge

18.00 Uhr: Cie être RE, denn wenn man es ausspricht, ist man schon ein kleines bisschen ein glückliches Wesen. Kollektives Straßenzirkussolo von Thomas ROMEO, der sich auf seinem Fahrrad auf Tournee begibt.

20:30 Uhr: Reise um meinen Fahrradschlauch. Totolitoto schwingt sich auf sein Jazz-Fahrrad für eine Bossa-Road-Bike-Fahrt zu einem Strand in Thule.

Die Reise hätte weitergehen können, wäre da nicht die Begegnung mit einem Rock-Fahrrad auf einer Gehirnreise zu einem Tango-Gravel, während ein Biclou-Blues eine Reifenpanne erleidet und ein Punk-Spaniel das Rad neu erfindet, indem er seine Route um den Saturn überprüft.

Ob Sie nun Radfahrer sind oder nicht, schließen Sie sich ihnen an und erleben Sie eine verrückte Fahrt mit Liedern, die von Geheimnissen zu Überraschungen führen.

Italiano :

Il Kairn è in piena attività.

Sessione di firme con Stéphane FAURE sul suo libro 4000km: un viaggio in bicicletta per incontrare i giovani d’Europa. Cosa possono sognare in un momento in cui la guerra ci scuote e il clima è in subbuglio? Stéphane Faure ha posto questa domanda a decine di persone, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, provenienti dai contesti più disparati? Il ciclismo scioglie le lingue

18.00: Cie être RE, perché quando lo dici sei già un po’ felice. Un assolo di circo di strada collettivo di Thomas ROMEO, che viaggia in tournée con la sua bicicletta.

20.30: Viaggio intorno alla mia camera d’aria. Totolitoto sale sulla sua jazz bike per un giro in bossa-road-bike fino a una spiaggia di Thule.

Il viaggio sarebbe stato facile se non fosse stato per una rock-bike in viaggio cerebrale verso un tango-gravel, mentre un biclou-blues subisce una foratura e un punk spaniel reinventa la ruota controllando il suo itinerario intorno a Saturno.

Che siate ciclisti o meno, unitevi a loro per una corsa sfrenata di canzoni piene di segreti e sorprese.

Espanol :

Las cosas ruedan en el Kairn.

Sesión de firmas con Stéphane FAURE sobre su libro 4000km: un viaje en bicicleta al encuentro de la juventud europea. ¿Con qué pueden soñar en un momento en que la guerra nos sacude y el clima está revuelto? Stéphane Faure planteó esta pregunta a decenas de personas, de entre 15 y 35 años, de orígenes muy diversos.. El ciclismo desata las lenguas

18.00 h: Cie être RE, porque cuando lo dices, ya eres un poco una persona feliz. Un solo de circo callejero colectivo a cargo de Thomas ROMEO, que viaja de gira en bicicleta.

20.30 h: Viaje alrededor de mi cámara de aire. Totolitoto se sube a su bicicleta de jazz para dar un paseo en bossa-road-bike hasta una playa de Thule.

El viaje podría haber seguido adelante si no hubiera sido por el encuentro con una rock-bike en un viaje cerebral hacia un tango-gravel, mientras una biclou-blues sufre un pinchazo y un spaniel punk reinventa la rueda comprobando su ruta alrededor de Saturno.

Tanto si eres ciclista como si no, acompáñales en un viaje salvaje de canciones llenas de secretos y sorpresas.

