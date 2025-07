Les dimanches de l’orgue, juillet 2025 Rue Sainte-Foy Conches-en-Ouche

Les dimanches de l’orgue, juillet 2025 Rue Sainte-Foy Conches-en-Ouche dimanche 13 juillet 2025.

Les dimanches de l’orgue, juillet 2025

Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche Eure

Début : 2025-07-13 17:00:00

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27

Le festival « Les Dimanches de l’orgue » fait son grand retour.

Un rendez-vous incontournable qui animera les 4 dimanches de juillet à l’église Sainte-Foy de Conches.

Programme

6 Juillet Bach, pas Bach ?

Kurt Lueders, titulaire de l’orgue du temps du Saint-Esprit à Paris

Harmonium et orgue

13 Juillet Récital

Œuvres de Couperin, Bach, Muffat, Mendelssohn

Emmanuel Hocde, grand prix de Chartres, titulaire Paris et Laval

20 Juillet Duo de harpes et orgue

Œuvres de Debussy, Schubert, Mendelssohn, Boccherini …

Fabien Desseaux, titulaire des orgues des Andelys

Anne Raffard, professeure au conservatoire de Rouen

Gudrun Hühmer-Virot, professeure au conservatoire d’Evreux

27 Juillet Autour de la sonate en trio

Œuvres de Boismortier, Bach, Telemann

Laurent Mallet (Landepéreuse), orgue et clavecin

Camille Van Essen (Beaumont le Roger), violon baroque et son mari Jérôme Vidaller, violoncelle baroque

Gérard Laplanche (Bernay), basson ; retraité

Horaire 17h

Tarifs 5 € / concert ou pack 4 concerts à 15 €

Lieu Eglise Sainte-Foy, rue Sainte-Foy, Conches-en-Ouche

Billetterie

www.sallebacri.conchesenouche.com

ou à la médiathèque Alfred Recours

ou à l’église Ste-Foy le jour du concert

Renseignements

maisondesart@conchesenouche.com ou 06.76.62.12.30

billetterie.spectacles@conchesenouche.com / 02.32.30.31.90

Rue Sainte-Foy Eglise Sainte-Foy Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie +33 6 76 62 12 30

English : Les dimanches de l’orgue, juillet 2025

The « Dimanches de l’orgue » festival is back.

The 4 Sundays in July at Sainte-Foy de Conches church are a must-see event.

Program:

july 6: « Bach, not Bach?

Kurt Lueders, titular of the organ du temps du Saint-Esprit in Paris

Harmonium and organ

july 13: « Recital

works by Couperin, Bach, Muffat, Mendelssohn

Emmanuel Hocde, grand prix de Chartres, titular organist Paris and Laval

july 20 « Duo for harp and organ

works by Debussy, Schubert, Mendelssohn, Boccherini?

Fabien Desseaux, organist at Les Andelys

Anne Raffard, professor at the Conservatoire de Rouen

Gudrun Hühmer-Virot, professor at Evreux conservatory

july 27 « Around the trio sonata

works by Boismortier, Bach, Telemann

Laurent Mallet (Landepéreuse), organ and harpsichord

Camille Van Essen (Beaumont le Roger), baroque violin and her husband Jérôme Vidaller, baroque cello

Gérard Laplanche (Bernay), bassoon; retired

Schedule: 5 pm

Prices: 5 ? / concert or 4-concert pack at 15 ?

Location: Eglise Sainte-Foy, rue Sainte-Foy, Conches-en-Ouche

Tickets at

www.sallebacri.conchesenouche.com

or at the Alfred Recours media library

or at Eglise Ste-Foy on the day of the concert

For further information, please contact

maisondesart@conchesenouche.com or 06.76.62.12.30

billetterie.spectacles@conchesenouche.com / 02.32.30.31.90

German :

Das Festival « Les Dimanches de l’orgue » feiert sein Comeback.

Ein unumgänglicher Termin, der die vier Sonntage im Juli in der Kirche Sainte-Foy in Conches beleben wird.

Programm:

6. Juli: « Bach, nicht Bach? »

Kurt Lueders, Titularorganist der « temps du Saint-Esprit »-Orgel in Paris

Harmonium und Orgel

13. Juli: « Recital »

werke von Couperin, Bach, Muffat, Mendelssohn

Emmanuel Hocde, Grand Prix de Chartres, Titularorganist Paris und Laval

20. Juli « Duo für Harfe und Orgel »

werke von Debussy, Schubert, Mendelssohn, Boccherini?

Fabien Desseaux, Titularorganist in Les Andelys

Anne Raffard, Professorin am Konservatorium von Rouen

Gudrun Hühmer-Virot, Professorin am Konservatorium von Evreux

27. Juli « Rund um die Triosonate »

werke von Boismortier, Bach, Telemann

Laurent Mallet (Landepéreuse), Orgel und Cembalo

Camille Van Essen (Beaumont le Roger), Barockvioline und ihr Mann Jérôme Vidaller, Barockcello

Gérard Laplanche (Bernay), Fagott; im Ruhestand

Uhrzeit: 17 Uhr

Eintrittspreise: 5? / Konzert oder 4-Konzerte-Paket zu 15?

Ort: Kirche Sainte-Foy, rue Sainte-Foy, Conches-en-Ouche

Kartenverkauf :

www.sallebacri.conchesenouche.com

oder in der Mediathek Alfred Recours

oder in der Kirche Ste-Foy am Tag des Konzerts

Auskünfte:

maisondesart@conchesenouche.com oder 06.76.62.12.30

billetterie.spectacles@conchesenouche.com / 02.32.30.31.90

Italiano :

Torna il festival « Dimanches de l’orgue ».

Questo evento imperdibile si svolgerà per 4 domeniche di luglio presso la chiesa di Sainte-Foy a Conches.

Programma:

6 luglio: « Bach, non Bach? »

Kurt Lueders, organista titolare dell’organo di Saint-Esprit a Parigi

Armonio e organo

13 luglio: « Recital

opere di Couperin, Bach, Muffat, Mendelssohn

Emmanuel Hocde, grand prix de Chartres, organista titolare Parigi e Laval

20 luglio « Duo arpa e organo

opere di Debussy, Schubert, Mendelssohn, Boccherini?

Fabien Desseaux, organista titolare presso Les Andelys

Anne Raffard, docente presso il Conservatorio di Rouen

Gudrun Hühmer-Virot, docente al conservatorio di Evreux

27 luglio « Intorno alla sonata in trio

opere di Boismortier, Bach e Telemann

Laurent Mallet (Landepéreuse), organo e clavicembalo

Camille Van Essen (Beaumont le Roger), violino barocco e suo marito Jérôme Vidaller, violoncello barocco

Gérard Laplanche (Bernay), fagotto; in pensione

Orario: ore 17.00

Biglietti: 5? / concerto o pacchetto di 4 concerti a 15?

Luogo: Eglise Sainte-Foy, rue Sainte-Foy, Conches-en-Ouche

Biglietti su :

www.sallebacri.conchesenouche.com

o presso la biblioteca multimediale Alfred Recours

o presso la chiesa di Ste-Foy il giorno del concerto

Per ulteriori informazioni, contattare

maisondesart@conchesenouche.com o 06.76.62.12.30

billetterie.spectacles@conchesenouche.com / 02.32.30.31.90

Espanol :

Vuelve el festival « Dimanches de l’orgue ».

Esta cita ineludible tendrá lugar los 4 domingos de julio en la iglesia de Sainte-Foy de Conches.

Programa:

6 de julio: « Bach, ¿no Bach? »

Kurt Lueders, organista titular del órgano Saint-Esprit de París

Armonio y órgano

13 de julio: « Recital

obras de Couperin, Bach, Muffat, Mendelssohn

Emmanuel Hocde, grand prix de Chartres, organista titular París y Laval

20 de julio « Dúo de arpa y órgano

obras de Debussy, Schubert, Mendelssohn, Boccherini?

Fabien Desseaux, organista titular de Les Andelys

Anne Raffard, profesora del Conservatorio de Ruán

Gudrun Hühmer-Virot, profesora del Conservatorio de Evreux

27 de julio « En torno a la sonata en trío

obras de Boismortier, Bach y Telemann

Laurent Mallet (Landepéreuse), órgano y clave

Camille Van Essen (Beaumont le Roger), violín barroco y su marido Jérôme Vidaller, violonchelo barroco

Gérard Laplanche (Bernay), fagot; jubilado

Horario: 17:00 h

Entradas: 5? / concierto o pack de 4 conciertos a 15?

Lugar: Eglise Sainte-Foy, rue Sainte-Foy, Conches-en-Ouche

Entradas en :

www.sallebacri.conchesenouche.com

o en la mediateca Alfred Recours

o en la iglesia de Ste-Foy el día del concierto

Para más información, póngase en contacto con

maisondesart@conchesenouche.com o 06.76.62.12.30

billetterie.spectacles@conchesenouche.com / 02.32.30.31.90

L’événement Les dimanches de l’orgue, juillet 2025 Conches-en-Ouche a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Conches en Ouche