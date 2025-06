Les Dimanches de Saint Gabriel RD 33 Tarascon 6 juillet 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Les Dimanches de Saint Gabriel Dimanche 6 juillet 2025 de 10h à 18h. RD 33 Chapelle Saint-Gabriel Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Les Amis de la Chapelle Saint Gabriel ouvrent les portes de la Chapelle le dimanche 6 juillet ! Un voyage en Méditerranée de l’Espagne à la Grèce avec le violoncelliste Esteban Cellier et la chanteuse Maria Zopounidis !

Ouverture de la chapelle de 10h à 18h

Vers 12h30 pique-nique tiré du sac sur le parvis, avec des bancs et des tables sur place. À 15h les Amis de la Chapelle Saint Gabriel vous invite au concert du violoncelliste Esteban Cellier, un voyage en Méditerranée de l’Espagne à la Grèce avec la chanteuse Maria Zopounidis dans le coeur de la chapelle. À 16h visite commentée de la Chapelle et du site. Avec la présence de l’association ! Permanence et vente du livre sur La Chapelle ! .

RD 33 Chapelle Saint-Gabriel

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 66 20 19 42

English :

The Friends of Chapelle Saint Gabriel open the doors of the chapel on Sunday, July 6! A Mediterranean journey from Spain to Greece with cellist Esteban Cellier and singer Maria Zopounidis!

German :

Die Freunde der Kapelle Saint Gabriel öffnen am Sonntag, den 6. Juli die Türen der Kapelle! Eine Reise durch das Mittelmeer von Spanien bis Griechenland mit dem Cellisten Esteban Cellier und der Sängerin Maria Zopounidis!

Italiano :

Gli Amici della Chapelle Saint Gabriel aprono le porte della cappella domenica 6 luglio! Un viaggio nel Mediterraneo, dalla Spagna alla Grecia, con il violoncellista Esteban Cellier e la cantante Maria Zopounidis!

Espanol :

Los Amigos de la Capilla San Gabriel abren las puertas de la capilla el domingo 6 de julio Un viaje por el Mediterráneo, de España a Grecia, con el violonchelista Esteban Cellier y la cantante Maria Zopounidis

